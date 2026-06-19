Detienen a dos hombres por el robo de cable de cobre en el parque empresarial de Nantes

Dos patrullas de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

La Policía Local detuvo la madrugada del jueves a dos hombres, vecinos de Marín, por el robo de cable de cobre en el parque empresarial de Nantes. Fue un vecino de la zona el que alertó a las fuerzas de seguridad cuando, en torno a las 00:45 horas, vio a dos hombres paseando por el polígono, a la altura del Tanatorio San Marcos, y minutos después se apagaba el alumbrado público de la zona..

Hasta el lugar se desplazó la patrulla de guardia de la Policía Local, cuando se percataron de su presencia, los dos hombres se metieron en un vehículo donde también se encontraba una mujer.

Ambos presentaban restos de barro en ropa y manos que atribuyeron a una caída. En una primera inspección ocular, los agentes comprobaron que la farola próxima al coche tenía la caja de conexiones forzada y sin cableado. Además, en el suelo se localizaron unas tijeras de grandes dimensiones cuyas hojas presentaban marcas y deformaciones compatibles con el corte de cable, y un rollo de cable .

La Policía Local pidió al hombre sentado en el asiento del conductor que abriera el maletero donde se detectó cableado de similares características al de las farolas del lugar, manchado también de barro.

Tras las comprobaciones y a la vista de los indicios, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, vecinos de Marín, y a la inmovilización del vehículo, un Audi A3 negro. También se les intervino 405 euros en metálico, localizados entre el móvil y la carcasa. Tras tomarles declaración fueron trasladados a los calabozos de la Guardia Civil a la espera de su puesta a disposición judicial.