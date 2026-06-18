El Costa Feira prevé crecer: más de 60.000 asistentes, 19 días de fiesta y la creación de 300 empleos directos

Presentación del festival Costa Feira en Sanxenxo D.A.

Lo que nació como un sueño, así relatan los promotores del Costa Feira, es hoy uno de los festivales de referencia en las Rías Baixas. Un evento que el año pasado congregó en Sanxenxo a 50.000 personas y este espera superar la cifra de los 60.000 espectadores. Para ello, la organización ha preparado un cartel variado y diseñado para todo tipo de públicos, ha mejorado las instalaciones y ofrece servicios, como autobuses directos desde otras localidades, para atraer al mayor número de personas.

La primera cita es el 24 de julio, fecha en la que está preparada la fiesta Wake Up! que contará con diferentes djs para hacer bailar a los jóvenes durante horas. A partir de ahí, un total de 19 días están marcados en el calendario estival gracias al festival Costa Feira. Nicky Jam el 3 de agosto, Delaossa el 8 de agosto, Loquillo el 10 de agosto, Rusowsky el 15 de agosto y Taburete el 20 del mismo mes.

El escenario del Costa Feira durante el concierto de Camilo

A estos nombres hay que sumarle, señalaron en la presentación que tuvo lugar ayer en el Real Club Náutico de Sanxenxo, alguno más que se anunciará el próximo mes y todas los eventos adicionales, como son Bulla! para continuar la fiesta tras los directos, las citas con el electrolatino, el Pop a Feira que llenará el escenario de artistas emergentes o el cartel de Molan los 2000, el 22 de agosto.

Retorno económico

Algo que recalca Costa Feira en sus ediciones –y con esta van cuatro– es la importancia del retorno económico que el festival produce en la localidad. Así, señalaron desde la organización, el evento creará este año más de 300 puestos de trabajo directos entre, por ejemplo, personal para las barras y para la zona gastronómica, trabajadores de seguridad o de limpieza.

Además, señalaron, trabajan con otros distribuidores de la zona, como pueden ser, detallaron, empresas de electricidad o la de hielo. “Nueve de cada diez trabajadores del Costa Feira son vecinos o vecinas de aquí”, indicó Ignacio Suárez, ‘Pucho’, uno de los directores del evento junto a Diego Otero, empresario sanxenxino.

La pretensión tanto de los organizadores del festival, como del Concello, Diputación y Xacobeo, colaboradores, es que la cita no deje de crecer. “Se xa eramos líderes en turismo no norte de España quedábanos selo tamén en festivais. Temos claro que Sanxenxo e Costa Feira xa non se van separar”, indicó el alcalde del municipio, Telmo Martín, en la presentación.

Tanto por la parte de la Diputación, de la mano de Romina Fernández, directora de Turismo, como del Xacobeo, con Marcos Gómez, trabajarán también en esa misma dirección.

“El modelo de gestión turística de la Diputación es el de crear experiencias y este festival lo representa muy bien. Es un ejemplo a seguir por la generación de empleo y la forma de atraer visitantes”, señaló Fernández tras destacar que el evento se ha incluido recientemente en la marca Rias Baixas Fest que engloba los festivales que se realizan en la zona.

En este sentido, Gómez, alabó la forma de trabajar de la organización del festival que ha mejorado las instalaciones incorporando baños y otros habitáculos como almacén y camerinos de obra para poder albergar otros eventos, y destacó que gracias a iniciativas como esta, “o difícil en Galicia é decidir a que concerto ou evento se vai”.