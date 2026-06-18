El colegio Portonovo acoge una masterclass de seguridad vial con el Poli Paco de Sevilla

La charla del Poli Paco en el colegio Portonovo

El colegio de Portonovo contó en el día de ayer con una visita especial: Abelardo Martínez y Eduardo Barreiro o, lo que es lo mismo, los Poli Paco de Sanxenxo y de Mairena de Aljarafe, en Sevilla.

El patio del centro educativo acogió una exhibición de medios policiales y de emergencia y, además, contó con un circuito de bicis y la muestra de un vehículo de carreras sobre el que los escolares pudieron comprobar las medidas de seguridad de un coche de este tipo.

Por otro lado, las aulas del colegio se convirtieron en escenario para acoger una sesión con los guiñoles del Poli Paco y transmitir de forma amable y divertida algunas de las normas que garantizan la circulación tanto peatonal como rodada con seguridad.

Martínez y Barreiro son dos policías que comparten su pasión, que es enseñar desde la base las normas de circulación de una forma lúdica a los más pequeños.

Entre los dos atesoran decenas de premios nacionales, locales y provinciales que certifican su buena labor en materia de seguridad vial. Algunos de los más reconocidos y que atesoran ambos profesionales son la Medalla Oro al Mérito en Educación Vial o el premio Ponte Freno, entre otros.