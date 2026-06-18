El BNG suma el estado de los parques de Portonovo, Bordóns y Adina a sus críticas al gobierno

El BNG de Sanxenxo critica el estado de los parques infantiles de la localidad

El BNG de Sanxenxo endurece sus críticas al gobierno local por el estado en el que se encuentran los parques infantiles del municipio. Así señalan que, además de presentar elementos rotos el ubicado en Nantes, denuncian deficiencias, falta de mantenimiento, suciedad y exceso de maleza las zonas infantiles ubicadas en Baltar, San Roque o Bordóns.

El BNG critica el estado del parque infantil de Nantes Más información

Desde el partido lamentan “especialmente o feito de que os parques infantís estén en este estado deplorable cando están a piques de comezar as vacacións” e indican que, esta situación es un reflejo del abandono, por parte de Telmo Martín, del rural de la localidad.

“Para o señor alcalde hai veciñanza de primeira e de segunda no noso municipio”, señalan.