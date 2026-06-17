Sanxenxo preparara un verano lleno de actividades para los jóvenes

Fachada concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo prepara una nueva edición del programa 'Verán para Xoves' que tiene por objetivo organizar diferentes actividades para los jóvenes del municipio.

El escenario que acogerá las diferentes iniciativas será la Casa de Don Fernando, en Portonovo, y están planificados dos turnos. El primero de ellos que será en el mes de julio desde el seis hasta el 31 y, el segundo, en agosto, desde el día tres hasta el 28. Los horarios, en ambos casos, son la entrada de 9:00 a 10:00 y la salida a las 13:30 horas.

Los interesados en inscribirse -el programa está destinado a niños y niñas nacidos hasta el año 2013- pueden hacerlo desde el día de hoy-Para hacerlo, es necesario descargar el documento que tienen disponible en este enlace y, tras cubrirlo, entregarlo en el área de Xuventude.

Las plazas para participar, indican desde la organización, son limitadas.

Cartel del programa organizado por el Concello de Sanxenxo

Actividades

Desde el Concello indican la iniciativa está diseñada como un espacio para que los jóvenes puedan divertirxe "facer amizades e vivir un verán diferente en Portonovo".

Es por ello que en el programa está previsto que los participantes realicen muchas actividades diferentes, entre ellas destacan las salidas culturales para conocer diferentes puntos de la localidad, yincanas, juegos de mesa, tenis de mesa, la práctica de baloncesto...

Las personas que tengan dudas o quieran más información, indican, pueden llamar directamente al teléfono 630 56 13 96 o mandar un correo electrónico a xuventude@sanxenxo.org.