Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo diploma a sus mayores en educación física y memoria

C. Hierro
17/06/2026 16:25
Asistentes a la entrega de diplomas a los mayores de Sanxenxo
Asistentes a la entrega de diplomas a los mayores de Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Sanxenxo quiso reconocer la voluntad y el esfuerzo de sus mayores para asistir al programa de Educación Física y al Taller de Memoria. Para ello, se organizó un acto en el Pazo Emilia Pardo Bazán al que asistieron casi 200 participantes de estas iniciativas.

La forma de clausurar estos cursos fue entregándoles, a cada uno de ellos, un diploma acreditativo. Así, cada una de las personas fueron recogiendo de la mano del alcalde de la localidad, Telmo Martín, y de la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, su título.

Al evento, también asistieron, por ejemplo, los coordinadores de ambas actividades y técnicos municipales, Nacho Rebollo y María José Pérez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620