Sanxenxo diploma a sus mayores en educación física y memoria

Asistentes a la entrega de diplomas a los mayores de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo quiso reconocer la voluntad y el esfuerzo de sus mayores para asistir al programa de Educación Física y al Taller de Memoria. Para ello, se organizó un acto en el Pazo Emilia Pardo Bazán al que asistieron casi 200 participantes de estas iniciativas.

La forma de clausurar estos cursos fue entregándoles, a cada uno de ellos, un diploma acreditativo. Así, cada una de las personas fueron recogiendo de la mano del alcalde de la localidad, Telmo Martín, y de la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, su título.

Al evento, también asistieron, por ejemplo, los coordinadores de ambas actividades y técnicos municipales, Nacho Rebollo y María José Pérez.