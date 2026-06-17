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Sanxenxo

El puerto deportivo Juan Carlos I llena sus 450 puntos de amarre para julio y agosto

Nauta abre una lista de espera debido al aluvión de solicitudes para atracar en este espacio en verano

C. Hierro
17/06/2026 17:15
Imagen aérea de parte del Puerto Deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo
Imagen aérea de parte del Puerto Deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo
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El puerto deportivo Juan Carlos I, en Sanxenxo, cuelga el cartel de completo para julio y agosto. Así, durante estos dos meses están completas tanto los 450 puntos de amarre que can desde los ocho hasta los 45 metros de eslora como las ocho plazas reservadas para las motos de agua.

Desde el Concello señalan que la elevada demanda ha llevado a la sociedad municipal Nauta Sanxenxo, que gestiona el puerto, a activar una lista de espera. Los titulares de las reservas, detallan, proceden casi en su totalidad del territorio nacional, lo que confirma, cuentan el tirón que mantiene esta dársena entre los navegantes españoles.

Las instalaciones del puerto cuentan con una superficie concesional de 123.222 metros cuadrados y una lámina de agua de 90.000 metros cuadrados. Además, la infraestructura se completa con una bocana de 50 metros y un calado que varía desde los cinco a los ocho metros.

Entre las facilidades que ofrece a sus usuarios cuenta con servicios como travel-lift (posibilidad de trasladar las embarcaciones mediante grúas móviles), wifi en los pantalanes, recogida selectiva de los residuos, vigilancia las 24 horas del día y un acceso restringido y controlado.

Además, a todo ello se le añaden los 3.000 metros cuadrados destinados a un espacio comercial y 380 plazas de aparcamiento para todos aquellos que disfruten del lugar.

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