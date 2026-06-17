El BNG critica el estado del parque infantil de Nantes

El BNG se queja del estado del parque infantil de Nantes

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia el mal estado en el que se encuentra el parque infantil ubicado en Nantes. Adjuntando varias fotografías, los nacionalistas señalan que los juegos tienen maderas rotas y otros elementos que los hacen peligrosos para su uso por parte de los niños y niñas.

Para el partido liderado por Octavio Fernández, la situación en la que se encuentra este parque es un ejemplo más "do atendido que está rural" de Sanxenxo por parte del gobierno local.

Indican, además, que la rotura de los distintos elementos no es reciente, si no que llevan así "dende hai un tempo" por lo que, indican, "parece que dende o Concello non hai moita intención de cambialo".

Los nacionalistas reprochan al alcalde, Telmo Martín, la imagen que ofrece la localidad a las familias de Sanxenxo y también a los miles de visitantes que escogen esta villa para pasar sus vacaciones.

En este sentido, el partido de la oposición, critica que mientras zonas del rural se encuentran en estas condiciones, para el PP lo importante es "que non falten cartos para adoquinar Silgar unha vez máis".