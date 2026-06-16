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Sanxenxo

Sanxenxo saca a bailar a sus mayores este domingo en una cita frente a la lonja de Portonovo

La actividad comenzará a las ocho de la tarde

C. Hierro
16/06/2026 18:38
Una actividad para personas mayores organizada en Sanxenxo
Una actividad para personas mayores organizada en Sanxenxo
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El Concello de Sanxenxo organiza, un año más, su tradicional ‘Baile de Maiores’, una cita diseñada para que los vecinos y vecinas de la localidad bailen, disfruten y compartan una jornada diferente en compañía.

Esta nueva edición la cita está programada para el próximo domingo, 21 de junio, en el Porto de Portonovo (frente a la lonja) a partir de las ocho de la tarde. Además de música, el Concello señala que todos los asistentes tendrán una merienda “para recuperar folgos durante a celebración”.

Las personas que quieran más información sobre esta iniciativa pueden dirigirse al Centro Municipal de Servizos Sociais de Portonovo (ubicado en la calle Rafael Picó) o llamar al 986 72 79 01.

La organización espera que esta actividad, como años anteriores, cuente con una gran acogida.

Por otro lado, desde el Concello recuerdan que actualmente se está llevando a cabo un estudio sobre la población mayor de los 65 años residentes en el municipio para poder adaptar las políticas sociales y las actividades destinadas a este grupo. La iniciativa, pionera a nivel nacional, analizará el perfil físico y sociocognitivo de los mayores, que representan el 26% de los residentes.

Presentación del estudio a personas de más de 65 años en Sanxenxo

El Concello analizará a sus mayores para adaptar las políticas sociales

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