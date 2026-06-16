La asociación Andarela organiza una nueva salida para recoger las plantas de San Xoán

Participantes en una actividad similar organizada por Andarela

La asociación Andarela organiza una nueva salida para recoger, en diferentes puntos del municipio, las plantas que se utilizan para hacer el ‘cacho’ o, lo que es lo mismo, “el auga de San Xoán”. La actividad está prevista para el lunes y la salida será a las siete y media de la tarde desde la Cultural de Nantes.

La actividad es totalmente gratuita y está diseñada para todos los públicos. Así, señalan que el itinerario cuenta con tramos alternativos para que puedan acudir participantes en sillas de ruedas, carritos de bebés y también perros con correas. Lo único necesario, cuentan, es llevar, además de ropa cómoda para realizar la actividad, una bolsa o cesta para ir recogiendo las hierbas, un cuchillo o unas tijeras para cortarlas y una botella de agua para, detallan, si hubiera, poder recoger el agua de siete fuentes.

La duración de la ruta será, de aproximadamente, dos horas y entre los puntos que visitará destaca la Fuente de San Xoán, la Capilla do Santo el Con da Romaíña. Durante la iniciativa, indican desde Andarela, además de recoger las plantas también se contarán los diferentes rituales que se suelen hacer para celebrar esta fecha, las leyendas que existen en torno a esa noche en el municipio.