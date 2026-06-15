El Hotel Carlos I Silgar y el Gran Talaso Hotel Sanxenxo se sitúan en la élite mundial

El Gran Talaso Hotel Sanxenxo, en una imagen de archivo Cedida

El Hotel Carlos I Silgar y el Gran Talaso Hotel Sanxenxo han sido incluidos en la prestigiosa lista Travellers’ Choice, elaborada por la plataforma estadounidense Tripadvisor, que los sitúa entre el 10% de los mejores alojamientos del mundo.

Estos premios, señalan, reconocen los mejores hoteles, restaurantes, playas y destinos y se otorgan cada año basándose, exclusivamente, en la calidad, cantidad y consistencia de las opiniones y puntuaciones que los viajeros y viajeras publican en esta aplicación sobre cada uno de ellos.

Los dos establecimientos –que pertenecen ambos al grupo empresarial Fianteira Turismo, que cuenta con otro hotel, Nuevo Astur, y la agencia mayorista Viajes InterRías– son los únicos de la localidad que cuentan con la distinción en el ranking publicado para este año.

El director del Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Óscar Fontán, defiende que este galardón se trata “dun premio que non só avala a idoneidade das nosas instalacións, situación ou servizos, senón que acredita a nosa profesionalidade e a excelencia na forma de entender o turismo por parte do grupo Fianteira”.

Por su parte, Leonardo López, director del Hotel Carlos I Silgar quiso incidir en la importancia y el prestigio de estos galardones dentro del sector turístico. Esto es así, explicó López, “porque se conceden de maneira orgánica tras analizar millóns de comentarios, puntuacións e clasificacións enviadas por usuarios do portal de opinión durante un ano completo, e porque na avaliación tense en conta a satisfacción xeral do cliente, a calidade do servizo e a constancia das boas valoracións”.