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Sanxenxo

El Concello compra el suelo de Vilalonga para la construcción de 390 viviendas públicas

El alcalde, Telmo Martín, firmó la adquisición de la parcela al Sareb ante notario, por 3,5 millones de euros

C. Hierro
15/06/2026 18:14
Parcela adquirida por el Concello en Vilalonga para construir vivienda pública
Parcela adquirida por el Concello en Vilalonga para construir vivienda pública
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El Concello de Sanxenxo hizo efectiva ayer la compra al Sareb, por 3,5 millones de euros, del suelo urbanizable ubicado en la parroquia de Vilalonga. Tras la firma ante notario, el alcalde, Telmo Martín, convirtió en realidad la propuesta para adquirir este terreno que se aprobó en Pleno por unanimidad.

El objetivo de esta transacción –en la que se incluye la compra del suelo urbanizable 11 en Miraflores para crear una zona verde– es construir un total de 390 viviendas públicas que sirvan para “generar un impulso social y económico sin precedentes para Vilalonga”. La edificación, como en los casos de Noalla y As Cunchas, correrá a cargo de la Xunta de Galicia, después de que el Concello cediese de manera gratuita la parcela para este uso.

Desde el gobierno local señalan que esta zona de la localidad, que se encuentra muy próxima al núcleo urbano, contará “en unos años con 1.300 personas más”, lo que supone un incremento del 50% en su población.

Además recalcan que en la parroquia se están llevando a cabo otras muchas actuaciones para revalorizar la zona. Entre ellas destacan la reforma del Centro de Interpretación de A Telleira, la puesta en valor del litoral de la Ría de Arousa y el nuevo Centro Socieducativo As Lagoas (antiguo colegio O Cruceiro), que incluye un centro de mayores, una biblioteca y el ciclo de FP de Turismo y Hostelería.

Visita a las obras del nuevo Centro Socioeducativo As Lagoas en Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo rematou as obras interiores e do exterior do centro socioeducativo das Lagoas

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Otros proyectos

Este proyecto de viviendas públicas se unirá a los proyectos que ya están activos en la zona de Mourelos, parroquia de Noalla y en la céntrica parcela de As Cunchas.

En estas dos parcelas están previstas un total de 25 pisos que se pondrán a la venta y 40 que serán en régimen de alquiler para personas menores de 36 años.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la firma de la cesión de terrenos

El alquiler público de un piso en As Cunchas será de menos de 200 euros

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