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Sanxenxo

Los voluntarios del ‘Colillatón’ retiran más de dos mil colillas de las calles en tan solo una hora

La iniciativa está impulsada en el municipio por asociación Andarela

C. Hierro
14/06/2026 19:12
Participantes en el 'Colillatón' en Sanxenxo
Participantes en el 'Colillatón' en Sanxenxo
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El ‘Colillatón’, organizado por la asociación Andarela con la colaboración del Concello de Sanxenxo, retiró en el día de ayer más de dos mil colillas de las calles de la localidad. La iniciativa, que duró una hora y contó con una decena de voluntarios, recorrió diferentes rincones del municipio para eliminar los restos de colillas.

En total lograron llenar más de cuatro botellas de agua de un litro y medio, lo que equivale, cada una de ellas, a más de 540 restos de tabaco.

Las zonas en las que más residuos aparecieron, destacan los organizadores, fueron, tanto las propias alcantarillas como los lugares de sombra cercanos a los locales de ocio y hostelería.

La iniciativa, que está impulsada de manera global por Surfrider Foundation, tiene como objetivo, además de recoger las colillas de los cigarrillos de los espacios públicos, dar visibilidad al problema de contaminación ambiental que producen estos desperdicios.

En la edición del año pasado, sumando todos los restos de tabaco que se recogieron en los diferentes municipios de España, se alcanzaron las 52.000. Se estima que, en Europa, cada año se tiran a la naturaleza cerca de 4,5 billones de colillas de cigarrillos y, la mayoría, acaba en las calles, ríos y océanos.

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