Sanxenxo tiene activas una quincena de obras y busca culminarlas antes de la época estival

Imagen de archivo de las obras en el Paseo de Silgar D.A.

El Concello de Sanxenxo se encuentra ejecutando, en los diferentes puntos del municipio, una quincena de obras. El objetivo del gobierno local es que, la mayoría de ellas, estén terminadas antes de que llegue la época estival y, por lo tanto, centenares de visitantes elijan esta localidad para pasar sus vacaciones. “Todas as obras estarán rematadas o 29 de xuño”, señaló el alcalde de la localidad, Telmo Martín, preguntado por si daría tiempo a culminar todas las actuaciones.

Así, detallan, la próxima semana, si la climatología no lo impide, está previsto que terminen la mejora de los viales con el asfaltado y pintado de la recta de Baltar, entre las rotondas de Portonovo y Baltar y un tramo de la circunvalación. Esta actuación se uniría a las ya terminadas en las rúas Vigo, Lugo, Camiño de Baltar, un tramo del paseo de Silgar y punta Vicaño.

Además de los asfaltados, actualmente se están realizando trece mejoras y obras en las distintas parroquias. En fase final, detallan, se encuentra la reforma de A Telleira, el edificio As Lagoas (antiguo colegio O Cruceiro) y la ampliación de la red de saneamiento de A Salgueira, en Vilalonga.

Por otro lado, la mejora del núcleo de Arra, el pump track de Baltar, la urbanización del entorno del pabellón de Baltar y del centro de día y la reforma del edificio de usos múltiples de Portonovo, también se acercan a su final.

En la parroquia de Noalla, las mejoras se centran en la humanización de la carretera entre la iglesia y el antiguo cuartel, la ampliación de la tubería de agua entre Major y Potonovo y las mejoras del campo de fútbol.

En Dorrón ha comenzado esta semana la humanización del Camiño do Castro y, en Bordóns, se trabaja en la red de saneamiento en el entorno de la playa de Nanín y en actuaciones similares en la zona de los arenales de la Carabuxeira y Lavapanos.

Próximos trabajos

Desde el Concello señalan que, próximamente, está previsto que se adjudiquen nuevos trabajos pero que, serán obras que se dejen para después del verano.

Los proyectos más destacados son la humanización de los núcleos de Aios y Padriñán y la sustitución de la pasarela de madera de la playa de Baltar.