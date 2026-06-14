‘O Parapeta’ recibe el cariño de Sanxenxo con un homenaje por su ochenta cumpleaños

Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo

Antonio Martínez, más conocido como ‘O Parapeta’ recibió ayer el cariño de Sanxenxo en la celebración de su ochenta cumpleaños. Familiares, vecinos y vecinas, compañeros de comisiones de fiestas, representantes del Concello, entidades y administraciones no quisieron perderse este evento que tenía, como objetivo, reconocer la dedicación a la localidad, “ás súas tradicións e á súa xente”.

Marinero de profesión, ‘O Parapeta’ formó y colaboró en diferentes asociaciones y se convirtió en una figura indispensable en la vida social y cultural del municipio. Gracias a su incansable labor contribuyó a mantener y hacer crecer muchas de las celebraciones que a día de hoy forman parte de la identidad local.

Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo

El homenaje organizado consistió en una comida de confraternidad en la que hubo tiempo para todo: recordar años anteriores, disfrutar del presente soplando las velas del cumpleaños y, sobre todo, pensar en el futuro de Sanxenxo y sus gentes.

En el encuentro, el presidente de la Cofradía do Nazareno e Santo Sepulcro o, por ejemplo, la Banda de Música de Sanxenxo, quisieron sumarse al reconocimiento dedicándole palabras de agradecimiento por los años de esfuerzo y trabajo dedicado al servicio de todos los sanxenxinos y sanxenxinas y haciéndole entrega de detalles conmemorativos.

El acto estuvo marcado por la emoción y las múltiples muestras de cariño hacia ‘O Parapeta’.