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Sanxenxo

‘O Parapeta’ recibe el cariño de Sanxenxo con un homenaje por su ochenta cumpleaños

Entidades, vecinos y representantes del gobierno local participaron en el evento lleno de emoción y recuerdos

C. Hierro
14/06/2026 18:05
Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo
Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo
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Antonio Martínez, más conocido como ‘O Parapeta’ recibió ayer el cariño de Sanxenxo en la celebración de su ochenta cumpleaños. Familiares, vecinos y vecinas, compañeros de comisiones de fiestas, representantes del Concello, entidades y administraciones no quisieron perderse este evento que tenía, como objetivo, reconocer la dedicación a la localidad, “ás súas tradicións e á súa xente”.

Marinero de profesión, ‘O Parapeta’ formó y colaboró en diferentes asociaciones y se convirtió en una figura indispensable en la vida social y cultural del municipio. Gracias a su incansable labor contribuyó a mantener y hacer crecer muchas de las celebraciones que a día de hoy forman parte de la identidad local.

Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo
Homenaje organizado a 'O Parapeta' en Sanxenxo

El homenaje organizado consistió en una comida de confraternidad en la que hubo tiempo para todo: recordar años anteriores, disfrutar del presente soplando las velas del cumpleaños y, sobre todo, pensar en el futuro de Sanxenxo y sus gentes.

En el encuentro, el presidente de la Cofradía do Nazareno e Santo Sepulcro o, por ejemplo, la Banda de Música de Sanxenxo, quisieron sumarse al reconocimiento dedicándole palabras de agradecimiento por los años de esfuerzo y trabajo dedicado al servicio de todos los sanxenxinos y sanxenxinas y haciéndole entrega de detalles conmemorativos. 

El acto estuvo marcado por la emoción y las múltiples muestras de cariño hacia ‘O Parapeta’.

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