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Sanxenxo

La feria de las hamburguesas aterriza en la Praza do Mar desde el 26 de junio al 5 de julio

C. Hierro
14/06/2026 19:09
Asistentes a un festival de hamburguesas en O Salnés
Asistentes a un festival de hamburguesas en O Salnés
Gonzalo Salgado
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Sanxenxo repetirá este año su cita gastronómica con las hamburguesas. Así, el Burguer Fest aterrizará durante diez días en la Praza do Mar de la localidad, así abrirás sus puertas el próximo 26 de junio y no las cerrará hasta el domingo, 5 de julio.

Durante todas esas jornadas, esta céntrica zona se convertirá en un restaurante al aire libre en el que diferentes puestos servirán todo tipo de hamburguesas. Desde las más clásicas, con ingredientes más habituales como pueden ser el tomate, la cebolla o el queso, hasta las más innovadoras, en las que entre los sabores se encuentran los pimientos asados, la salsa carbonara o incluso el polvo de oro comestible.

Debido al éxito del año pasado, el festival vuelve a Sanxenxo en unas fechas en las que se espera, ya sean muchos los turistas que estén alojados en los diferentes hoteles, apartamentos u otras estancias que oferta la localidad.

Actualmente, este tipo de iniciativas son una apuesta más dentro del calendario de eventos de las distintas localidades. Sin ir más lejos, este fin de semana, el recinto de Fexdega, en Vilagarcía, acogió uno que unía en la oferta las hamburguesas con las tartas de queso.

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