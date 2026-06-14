Éxito de participación en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega

Participantes en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega

Decenas de motos se dieron cita el sábado para formar parte de la I Rider Sanxenxo - Costa Galega organizada por el motoclub de la localidad.

Los amantes de las dos ruedas disfrutaron de una jornada especial visitando puntos de referencia de Galicia, como pueden ser Muxía, Fisterra o A Curota, además de diferentes zonas de Sanxenxo.

Desde la organización quieren dar la gracias a todos los participantes del evento, además de a los diferentes Concellos que pusieron todas las facilidades para que la ruta pudiese disfrutar de sus increíbles paisajes.

Debido al éxito, desde el MotoClub Amigos de la Moto de Sanxenxo, esperan que se pueda repetir esta iniciativa y que se convierta en una de las citas esperadas por todos los moteros y moteras de Galicia.