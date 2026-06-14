Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Éxito de participación en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega

Los participantes aparcaron sus motos en Muxía, Fisterra y A Curota

C. Hierro
14/06/2026 18:03
Participantes en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega
Participantes en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Decenas de motos se dieron cita el sábado para formar parte de la I Rider Sanxenxo - Costa Galega organizada por el motoclub de la localidad.

Los amantes de las dos ruedas disfrutaron de una jornada especial visitando puntos de referencia de Galicia, como pueden ser Muxía, Fisterra o A Curota, además de diferentes zonas de Sanxenxo.

Desde la organización quieren dar la gracias a todos los participantes del evento, además de a los diferentes Concellos que pusieron todas las facilidades para que la ruta pudiese disfrutar de sus increíbles paisajes.

Debido al éxito, desde el MotoClub Amigos de la Moto de Sanxenxo, esperan que se pueda repetir esta iniciativa y que se convierta en una de las citas esperadas por todos los moteros y moteras de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620