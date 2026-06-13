Sanxenxo
La música de América de Vigo y Magos suena hoy en la Praza do Mar
Los actos festivos comienzan a partir de las doce de la mañana
Sanxenxo se sumerge durante la jornada de hoy en la celebración de San Antonio. Los actos comienzan a las doce de la mañana con las bombas y el pasacalles a cargo de la Asociación Abiñadoira, que, una hora después, tendrá una actuación en la Praza Pascual Veiga.
Por la tarde, a las siete, comenzará la misa cantada por el coro parroquial San Ginés de Padriñán y posteriormente, saldrá la procesión.
Los encargados de poner la banda sonora a los festejos serán a las ocho y media la Banda de Música de Sanxenxo en la Praza Pascual Veiga y, a partir de las diez, las orquestas Magos y América de Vigo que actuarán hasta bien entrada la madrugada en el entorno de la Praza do Mar.