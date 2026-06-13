La música de América de Vigo y Magos suena hoy en la Praza do Mar

Festas de San Antonio en Sanxenxo

Sanxenxo se sumerge durante la jornada de hoy en la celebración de San Antonio. Los actos comienzan a las doce de la mañana con las bombas y el pasacalles a cargo de la Asociación Abiñadoira, que, una hora después, tendrá una actuación en la Praza Pascual Veiga.

Por la tarde, a las siete, comenzará la misa cantada por el coro parroquial San Ginés de Padriñán y posteriormente, saldrá la procesión.

Los encargados de poner la banda sonora a los festejos serán a las ocho y media la Banda de Música de Sanxenxo en la Praza Pascual Veiga y, a partir de las diez, las orquestas Magos y América de Vigo que actuarán hasta bien entrada la madrugada en el entorno de la Praza do Mar.