El Costa Feira prepara nuevas sesiones de electrolatino y saca a la venta entradas de autobús

El escenario del Costa Feira durante el concierto de Camilo

El festival Costa Feira, que se celebra en Sanxenxo del 28 de julio al 23 d agosto, continúa sorprendiendo a los fieles y programa nuevas citas en el calendario. La última, cuatro sesiones de música electrolatina que se celebrarán los días 28 de julio, 4 de agosto, 11 de agosto y 18 de agosto y contará con artistas de la talla de Henry Mendez, Mar Lucas, Jose de Rico o Danny Romero.

Estos nombres –queda alguno por anunciar– se suman a los ya anunciados: Xavibo, Nicky Jam, Delaossa, Loquillo, Rusowsky y Taburete. Los interesados en acudir a alguno de estos directos todavía están a tiempo de adquirir sus entradas a través de la página oficial del festival: www.costafeira.com.

Además, para facilitar la llegada a los asistentes al festival que, como años anteriores se celebra en el Polígono de Nantes, Costa Feira ha sacado a la venta tickets de autobús que conectan el recinto tanto con el centro de Sanxenxo y Portonovo, como con Cambados y O Grove. La frecuencia de los autobuses es alta, así, los interesados, por un precio que ronda los tres euros, pueden comprar estos billetes tanto en horarios para antes de los conciertos como tras su finalización.