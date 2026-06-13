Abiñadoira descubre el programa para las Xornadas Culturais que arrancan el próximo viernes

Asistentes a otra edición de las jornadas organizadas por Abiñadoira

La asociación Abiñadoira está inmersa en los preparativos de las que serán la XXXII Xornadas Culturais.

El programa de actividades previsto arranca el viernes, 19 de junio, en la Praza do Pazo con una sesión de títeres que llenarán el espacio de magia e ilusión. Al día siguiente la acción se traslada a la Praza Pascual Veiga, lugar en el que se celebrará la décima edición de Labores na Rúa que comenzarán a las diez de la mañana y se alargarán hasta las 20 horas.

El domingo, el grupo de Teatro Súa Vila se subirá al escenario del Auditorio Pazo Emilia Pardo Bazán para presentar la obra ‘Silvino, o cazador de fortunas’.

Las actividades volverán a estar activas el siguiente fin de semana. Así, para el viernes las escuelas de música y baile de Abiñadoira actuarán en la Praza Pascual Veiga a partir de las nueve. La asociación cerrará esta edición el sábado 27 de junio con la apertura, en el Pazo dos Patiño, de la exposición ‘O noso roupeiro’ a partir de las doce de la mañana y con una charla de la mano de Montse Rivera en la que, bajo el título ‘Cóntoche un traxe’ hará viajar a todos los presentes a través del tiempo para conocer todos los detalles, anécdotas y curiosidades sobre el traje tradicional gallego.