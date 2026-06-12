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Sanxenxo

El tramo final de la balaustrada de Silgar se prepara para albergar los nuevos elementos de acero

La plataforma vecinal solicitó suspender de manera cautelar las obras

C. Hierro
12/06/2026 22:05
Trabajos en la balaustrada de piedra de Silgar
Trabajos en la balaustrada de piedra de Silgar
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Los trabajos incluidos en el proyecto del último tramo del Paseo de Silgar continúan su curso.

Así, tras finalizar la colocación de los adoquines de color azul, los operarios han comenzado, esta misma semana, a preparar la parte final de la balaustrada de piedra para albergar los elementos de acero y así, tal y como señaló el gobierno local, hacer que cumpla la legalidad en cuanto a la altura necesaria debido a la caída que tiene el paseo.

Trabajos en la balaustrada de piedra de Silgar
Uno de los orificios hechos en la piedra para albergar los nuevos elementos

Estos trabajos se realizan de manera paralela a que, desde la plataforma ‘SOS Balaustrada’ se registrara este mes, ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, una solicitud para incluir este elemento en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia y suspender de manera cautelar las obras.

Solicitan incluir la balaustrada de Silgar en el Catálogo do Patrimonio y parar las obras de modo cautelar

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