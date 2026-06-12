El Pleno de Sanxenxo aprueba bajarle el volumen al ocio nocturno

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante un Pleno Gonzalo Salgado

Sanxenxo creará una zona de protección acústica especial en las zonas de ocio nocturno de Sanxenxo y Portonovo. Así lo aprobó la Corporación, con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y BNG, en el Pleno extraordinario celebrado ayer.

Una vez cumplido este primer trámite, señaló la portavoz del gobierno local, Paz Lago, la normativa se pondrá a exposición pública durante un mes para que tanto vecinos y vecinas como propietarios de locales puedan presentar sus alegaciones. Una vez resueltas, comentó, la ordenanza volverá al Pleno para su aprobación final.

Presentar esta ordenanza, indicó Lago, se basa en la necesidad de conciliar el ocio nocturno con el descanso de los residentes y visitantes de la localidad. Así, indicó que esta normativa llega para lograr un “modelo de lecer compatible co descanso” y defendió, en todo momento, que el ocio nocturno “é un atractivo de Sanxenxo e forma parte da súa oferta” pero debe ser controlado.

Por su parte, Octavio Fernández, portavoz de los nacionalistas, señaló que el punto más importante de la ordenanza debía ser hacer cumplir los horarios y que se abstendrían en la votación “á espera de coñecer o que di o sector” y saber qué tipo de acciones se incluirían en la normativa.

El portavoz del BNG de Sanxenxo, Octavio Fernández, durante un Pleno Gonzalo Salgado

En este aspecto coincidieron desde el PSOE, quienes también se abstuvieron y señalaron que lo hacían pendientes “de falar cos implicados da zona, tanto cos veciños coma cos propietarios dos locais”.

En su última intervención para defender la normativa y el voto a favor para la misma, la portavoz del gobierno local señaló que el objetivo es llegar a un consenso entre todos los implicados para elaborar el texto y, por ello, se ofrece un plazo de un mes para que todos los interesados puedan presentar las alegaciones que crean necesarias.

Además, reiteró la necesidad de esta medida basándose, además, en el informe realizado por una empresa externa experta en mediciones sonométricas entre el 2 y el 5 de abril y que determinó que en esas zonas había una “superación generalizada y sostenida de los objetivos de calidad acústica”.