El alumnado de A Florida dona el 20% de lo recaudado para su excursión

El alumnado del CEIP A Florida, de Sanxenxo, posando con la donación hecha Facebook

El alumnado del 6º de Primaria del CEIP A Florida, de Sanxenxo, hizo entrega en el día de ayer de una donación de alimentos y productos de limpieza al Banco de Alimentos Rías Baixas.

La compra de los artículos, entre los que se encontraban desde papel higiénico, botellas de jabón o lejía a paquetes de pasta o galletas, fue realizada con el 20% del dinero recaudado por los niños y niñas para realizar el viaje de fin de curso.

Esta iniciativa se enmarcó dentro del programa que lleva por nombre “Man a man” y que desarrollaron durante todo este curso en el centro escolar.

Desde el Banco de Alimentos Rías Baixas quisieron agradecer tanto al alumnado como al profesorado esta aportación e “incluir la solidaridad en el proyecto educativo del centro”.