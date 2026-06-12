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Sanxenxo

El alumnado de A Florida dona el 20% de lo recaudado para su excursión

Compraron variedad de productos para el Banco de Alimentos Rías Baixas

C. Hierro
12/06/2026 14:55
El alumnado del CEIP A Florida, de Sanxenxo, posando con la donación hecha
El alumnado del CEIP A Florida, de Sanxenxo, posando con la donación hecha
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El alumnado del 6º de Primaria del CEIP A Florida, de Sanxenxo, hizo entrega en el día de ayer de una donación de alimentos y productos de limpieza al Banco de Alimentos Rías Baixas.

La compra de los artículos, entre los que se encontraban desde papel higiénico, botellas de jabón o lejía a paquetes de pasta o galletas, fue realizada con el 20% del dinero recaudado por los niños y niñas para realizar el viaje de fin de curso.

Esta iniciativa se enmarcó dentro del programa que lleva por nombre “Man a man” y que desarrollaron durante todo este curso en el centro escolar.

Desde el Banco de Alimentos Rías Baixas quisieron agradecer tanto al alumnado como al profesorado esta aportación e “incluir la solidaridad en el proyecto educativo del centro”.

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