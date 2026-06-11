Un cortocircuito en una tienda de electrodomésticos moviliza a emergencias en Sanxenxo

Los servicios de emergencias en el negocio Cedida

Un cortocircuito en una tienda de electrodomésticos situada en la céntrica Rúa Madrid de Sanxenxo, provoca un conato de incendio y moviliza a los servicios de emergencias.

El aviso al 112 llegó pasadas las doce y media de la mañana y, a partir de ese momento, tanto los efectivos del Servizo de Emerxencias de Sanxenxo como agentes de la Policía Local, se trasladaron al lugar del incidente.

Finalmente, el percance, solo causó daños eléctricos en el establecimiento.

Actualmente, los efectivos todavía se encuentran en el lugar de los hechos para poder ventilar el local y eliminar el humo provocado por el cortocircuito.

Debido a la ubicación de la tienda, fueron muchos los curiosos que se agolparon para conocer lo sucedido.