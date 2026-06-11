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Sanxenxo

Las instalaciones náuticas de Sanxenxo y O Grove certifican sus servicios con las banderas azules

C. Hierro
11/06/2026 19:21
Acto de entrega de las banderas azules a los puertos gallegos
Acto de entrega de las banderas azules a los puertos gallegos
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El Club Náutico de Portonovo, el Real Club Náutico de Sanxenxo, el puerto Juan Carlos I y el Porto Deportivo de Pedras Negras, en O Grove, lucen, un año más, la bandera azul que certifica la calidad de sus servicios.

En total, en Galicia, únicamente nueve puertos dependientes de la Xunta cuentan con esta distintivo, así, a estos cuatros se unen instalaciones ubicadas en los municipios de Sada, Portosín y Baiona.

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