Éxito de asistencia en la charla de la DGT para personas mayores en Sanxenxo

Asistentes a la charla impartida por la DGT a las personas mayores

Decenas de personas mayores asistieron, en el día de ayer, a una charla impartida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El tema central fue la seguridad vial tanto desde la perspectiva del peatón como de conductor. Entre las recomendaciones que se dieron a los asistentes como conductores se centraron, por ejemplo, en no circular en las horas de menos tráfico, evitar las zonas poco iluminadas o nunca hablar con el móvil mientras se conduce.

En el caso de peatones, recomendaron a las personas mayores que aseguren sus pasos, no se muevan entre vehículos aparcados o que estén maniobrando, presten atención a las señales de tráfico y eviten situarse entre obstáculos que les puedan ocultar.

Esta iniciativa estuvo organizada a través de la concejalía de Mayores.