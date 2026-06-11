El sistema Viogén mantiene activos 41 casos en Sanxenxo, solo uno de ellos en riesgo alto

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, presidió la Xunta Local de Seguridade de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El sistema Viogén, diseñado para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista, mantiene activos 41 casos en Sanxenxo, de los que, 33 presentan riesgo bajo, siete riesgo medio y uno de ellos riesgo alto. Estos datos se extraen de los presentados ayer en la Xunta Local de Seguridade del municipio, reunión que estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada y el alcalde de la localidad, Telmo Martín.

Los presentes destacaron como dato positivo el incremento de denuncias en este tipo de casos, lo que, indicaron, refleja una mayor confianza de las víctimas en los recursos de protección y acompañamiento disponibles.

016 Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda. Llama al 016, es un teléfono gratuito, no deja rastro en la factura del teléfono pero hay que borrarlo del listado de llamadas del terminal.

Concello seguro

El subdelegado señaló que Sanxenxo se trata de un “concello seguro” y puso en valor el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Local para mantener unos niveles de criminalidad inferiores a la media estatal Losada destacó que, en el primer cuatrimestre de este año, las infracciones penales respecto al mismo periodo del año anterior se redujeron en un 11,35% o, lo que es lo mismo, pasado de 229 a 203.

Los datos señalan que la tendencia a la baja se mantiene en todos los periodos analizados ya que se constata un descenso superior al 20% en el mes de abril y una reducción anual del 4,20% en 2025 respecto el 2024.

Otros aspectos que se trataron en la reunión fueron la disminución de los delitos leves y de aquellos contra el patrimonio, así como el menor número de infracciones relacionadas con robos.