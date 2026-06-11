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Sanxenxo

El PSOE denuncia el “caos e improvisación” del gobierno en la gestión del contrato de la basura

C. Hierro
11/06/2026 19:25
Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo
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Gonzalo Salgado
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El PSOE de Sanxenxo denuncia que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia obligó al Concello a rectificar por no motivar ni comunicar correctamente su decisión de paralizar la adjudicación de un contrato de más de 40 millones.

Así, los socialistas consideran “moi grave” que se le obligue al gobierno local a repetir el procedimiento y cree que se debe a una política basada en el “caos e a improvisación”.

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