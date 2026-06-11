El PSOE denuncia el “caos e improvisación” del gobierno en la gestión del contrato de la basura

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El PSOE de Sanxenxo denuncia que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia obligó al Concello a rectificar por no motivar ni comunicar correctamente su decisión de paralizar la adjudicación de un contrato de más de 40 millones.

Así, los socialistas consideran “moi grave” que se le obligue al gobierno local a repetir el procedimiento y cree que se debe a una política basada en el “caos e a improvisación”.