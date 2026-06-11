El concierto de Juan Luis Guerra apunta al ‘sold out’ con más de 13.000 entradas vendidas

El cantante Juan Luis Guerra, durante el concierto cancelado en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El concierto de Juan Luis Guerra, Gente de Zona y Grupo Manía, programado para el próximo 12 de julio en el campo de fútbol de Baltar, apunta a sold out. Así, tal y como indican desde la productora ya se han despachado más de 13.000 entradas para esta cita que está previsto que se consolide como la gran noche latina del verano en Galicia.

Al frente del cartel de esta noche especial está Juan Luis Guerra, una figura esencial para entender la expansión internacional tanto de la bachata como del merengue en las últimas décadas.

El artista vuelve a Sanxenxo después de que, el año pasado, tuviera que cancelar el directo debido a la lluvia. Acompañándolo en el escenario estarán Gente de Zona, dúo cubano que cuenta con algunas de las colaboraciones más populares de la música latina reciente, y Grupo Manía, una de las formaciones más reconocidas del merengue puertoriqueño.

Los interesados en asistir al concierto todavía están a tiempo de adquirir sus entradas a través del portal www.entradas.com. Desde la promotora indican que la venta ya está enfocada cara la recta final y destacan el éxito de los pases más especiales como son las ‘front stage’.