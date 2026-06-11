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Sanxenxo

Bimba y Lola elige Silgar para abrir una de sus tres ‘pop up’ durante los meses de verano

La firma también inaugurará estos espacios en Tarifa y Menorca

C. Hierro
11/06/2026 19:19
Imagen de la tienda que la firma abrió en Sanxenxo
Imagen de la tienda que la firma abrió en Sanxenxo
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La firma gallega Bimba y Lola, nacida en 2005 en Mos y destacada a nivel nacional en el sector de la moda y los complementos, aterrizará por primera vez en Sanxenxo este verano con una ‘pop up’ en la que presentarán su nueva colección basada en el Atlántico y el Mediterráneo. ‘Cala Bimba’ que así se llamará la tienda, se ubicará muy próxima a la playa de Silgar, concretamente en la rúa Luis Vidal Rocha.

Los otros dos establecimientos que se abrirá la marca de manera efímera durante la época estival serán en Menorca y Tarifa.

Tal y como señalan desde Bimba y Lola estos espacios están concebidos “como pequeñas escapadas de verano” que reunirán una cuidada selección de prendas, bolsos y accesorios. La exposición, indican, se plantea de una forma orgánica y relajada, con piezas integradas en el espacio y los looks que evocan la idea de una casa de verano.

Así, la firma comenta que los locales han sido desarrollados respetando la arquitectura y el carácter del lugar, por lo que se han adaptado sin modificar su esencia integrando la colección de una forma natural y conectada al paisaje.

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