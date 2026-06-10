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Sanxenxo

Los vecinos de Monte Faro exigen respuestas a las administraciones tras denunciar talas irregulares

C. Hierro
10/06/2026 18:39
Imágenes aportadas por la asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo
Imágenes aportadas por la asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo
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La Asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo muestran su preocupación por el estado en el que se encuentran sus terrenos. Así, tras haber denunciado en el mes de mayo trabajos forestales, eliminación de arbolado, daños en parcelas privadas y la destrucción o alteración de marcos delimitadores, indican que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la Xunta, ni tampoco del Seprona ni del Concello.

Debido a que, señalan, se trata de un terreno en el que se encuentran elementos arqueológicos catalogados exigen que, por parte de las administraciones, que se realicen inspecciones, que haya transparencia e información sobre los trabajos realizados y se proteja de forma efectiva los terrenos y que forman parte “do patrimonio natural, histórico e emocional de Sanxenxo”.

La asociación cree que estos puntos son “básicos” ya que, de no preservar estas tierras “o que está en xogo non son só unhas parcelas concretas nin uns traballos, senón a conservación dun territorio singular e a confianza da cidadanía en que as institucións actúan cando hai denuncias, propietarios afectados e riscos evidentes precisan resposta”.

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