El incumplimiento del contrato provoca la retirada de las bicicletas públicas de Sanxenxo

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El servicio de alquiler de bicicletas públicas de Sanxenxo, un año después de que se instalaran las primeras estaciones que nunca llegaron a funcionar, se elimina de las calles del municipio. La razón, señalan desde el Concello, es un incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los pliegos del contrato.

Así, señalan que, por ejemplo, las bases instaladas no contaban con un software que funcionase de manera correcta y que tuviese las opciones solicitadas. De la misma manera, indica el gobierno local, el tipo de bicicleta que se incluyó en el servicio no era la que se indicaba en el contrato.

Es por todo ello, por tanto, que el lunes de esta misma semana se procedió a la retirada de los diferentes elementos que pertenecían a este servicio.

En esta misma situación, se encuentra el concello de O Grove. Pero, tal y como confirman desde Sanxenxo, en este caso no llegaron a instalarse los diferentes puntos de aparcamiento para las bicicletas, por lo que, no tienen que llevar a cabo el proceso de retirada de los distintos elementos.

Movilidad sostenible

A pesar que el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria impide que la localidad sanxenxina cuente con un servicio público de bicicletas, desde el Concello indican que estarán abiertos, “en un futuro” a poder licitar esta prestación para favorecer el transporte de todos los vecinos y vecinas del municipio y también de los visitantes..

De esta manera, señalan que, el gobierno local siempre estará dispuesto a apostar por la "movilidad sostenible" en Sanxenxo.