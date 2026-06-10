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Sanxenxo

El Concello mejora el acceso principal al colegio A Florida y repara un muro en Gondar

C. Hierro
10/06/2026 19:15
Obras en el entorno del colegio A Florida en Sanxenxo
Obras en el entorno del colegio A Florida en Sanxenxo
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Las obras de mejora de acceso principal al colegio de A Florida han terminado. La actuación, que contó con un presupuesto de 64.000 euros (más de 55.000 subvencionados por Agader) consistió en el asfaltado de la rúa Ricardo Santos y, además, gracias a las cesiones de los vecinos, en el ensanche de un tramo de 134 que linda con el colegio. Además, las obras incluyeron la ampliación de otros puntos del trayecto e, incluso, la habilitación de varias plazas de aparcamiento.

Otro de los trabajos culminados estos días por parte del Concello de Sanxenxo ha sido la reparación del muro de Gondar, en la parroquia de Vilalonga.

En este caso, la actuación, que contó con una inversión de 12.000 euros, consistió en la sustitución completa del viejo muro que hacía esquina en el lugar para levantar uno nuevo. Para ello, se han utilizado grandes piedras de granito que permite estabilizar la pared y consolidar la parte superior, lo que permite crear un espacio mucho más seguro en el entorno de la capilla y también del local social.

Desde el Concello señalan que con la finalización de estos dos proyectos se da respuesta a dos cuestiones muy demandadas por los vecinos y vecinas de Sanxenxo.

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