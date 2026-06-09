Un recurso contra la licitación del servicio de socorrismo de Sanxenxo retrasa el inicio hasta el viernes

Bañistas en la playa de Silgar en Sanxenxo el verano pasado Mónica Ferreirós

La interposición de un recurso al proceso de adjudicación del servicio de socorrismo en el municipio de Sanxenxo retrasa la llegada de los primeros efectivos a los arenales doce días. Así, estaba previsto que las playas más concurridas de la localidad, Areas, Silgar, Montalvo y Canelas, contaran con socorristas desde el día uno de este mes pero, sin embargo, no será hasta este viernes –día 12– cuándo las torretas estén ocupadas y el servicio de vigilancia se active de forma ininterrumpida hasta el próximo 15 de septiembre.

Por otro lado, en Foxos y A Lanzada, los socorristas aterrizarán los sábados y domingos en la segunda quincena de junio y la primera de septiembre y, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto estarán presentes todos los días. En el resto de playas de la localidad, un total de trece ya que este año la playa de Pampaído estrena el galardón de Bandera Azul y, por ende, contará con este servicio.

En total, Sanxenxo cuenta con efectivos de salvamento y socorristas en 19 arenales en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde, a excepción de Silgar, que cuenta con una hora más (de 11:30 a 20:30 horas) debido a la gran afluencia de bañistas a diario. La plantilla que se desplegará durante este verano en estos espacios está formada por 87 personas, entre el personal sanitario que atiende las incidencias en los módulos y los socorristas que se encargan de los rescates en el agua.

Los módulos sanitarios están equipados entre otros materiales con desfibriladores, balones de oxígeno y mochilas de emergencia que disponen de todo lo necesario para que, el socorrista en caso de emergencia, tenga a mano todo lo que necesita. Además, el servicio incluye dos embarcaciones tipo zodiac que están constantemente patrullando la costa entre a Granxa y A Lanzada.

3,6 millones de euros

El Concello adjudicó, en el mes de mayo, el servicio de socorrismo de playas a la empresa UTE Top Rescue-PC Salvamento Sanxenxo por 3,6 millones de euros por un periodo de cuatro años. Con este contrato, el gobierno local anunció que se garantizaba la seguridad en las playas y, además, también se mejoraba la calidad del servicio que se ofrecía en ellas.

Así, señalan que respecto a años anteriores, se amplía el horario y, si fuese necesario, la empresa se encargará de la reparación y mantenimiento de torres, sillas o cartelería.