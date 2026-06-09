La campaña ‘O mar empeza aquí’ marca distintos puntos de la villa ampliar la conciencia ambiental

Participantes en la iniciativa 'O mar empeza aquí' en Portonovo

El alumnado del CEIP de Portonovo y voluntarios del Club de Xubilados participaron ayer en la iniciativa ‘O mar empeza aquí’, organizada por Afundación con el objetivo de concienciar sobre el impacto que tienen las colillas, chicles y otros pequeños residuos como papeles o plásticos que se tiran al suelo y llegan directamente al mar.

Entre las actividades que se llevaron a cabo en el día de ayer destaca la señalización de distintos puntos de la localidad con el lema de la campaña, así como la comunicación a los viandantes sobre “como un escaso esforzo pola nosa banda, as pequenas accións do noso día a día, poden ter unha gran relevancia”.

Además, los voluntarios también usaron el arte como herramienta de concienciación y pintaron en la zona portuaria un mural diseñado por la artista Rakelle Cavallo con pinturas fotocatalíticas que tienen la capacidad de absorber los gases contaminantes.

La iniciativa en Sanxenxo fue la primera de todas las que se enmarcan dentro de este programa que se desarrolla en el marco de los programas Placton y ‘Educación para a sostibilidade’ que tienen, como fin, promocionar un conjunto de buenas prácticas medioambientales y buscan la concienciación vecinal.