Entretendas y el Campus del Portonovo SD se unen para ofrecer descuentos este verano

Cartel de la nueva campaña de Entretendas

La asociación de comerciantes de Sanxenxo, Entretendas, y el club de fútbol Portonovo SD se unen este verano para apoyar tanto las compras en el comercio local como el deporte base.

Así, la nueva campaña puesta en marcha por la agrupación une ambas áreas porque aquellas personas que adquieran algún producto en los comercios asociados a Entretendas podrán participar en un sorteo de veinte vales de descuento valorados en cien euros para el VI Campus Portonovo SD que se celebra del 29 al 31 de agosto y está diseñado para niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los catorce años.

Para poder conseguir uno de estos bonos cada persona tendrá que completar una tarjeta con sellos tras comprar en seis establecimientos diferentes.

Desde Entretendas señalan que esta campaña tiene como objetivo, por un lado, incentivar las adquisiciones en los comercios locales en una época en la que todavía no han llegado la mayoría de turistas que visitan el municipio en la época estival y, por el otro, que los jóvenes de Sanxenxo disfruten de un verano “cheo de fútbol, amizade e diversión” gracias al campus organizado por el Portonovo SD.