El BNG exige al Concello que aclare cuándo comenzará el servicio de socorrismo

Torreta de socorrismo vacía en la playa de Silgar el sábado pasado

El grupo municipal del BNG exige al gobierno local de Sanxenxo que aclare cuándo estará activo el servicio de socorrismo en las distintas playas de la localidad.

A pesar de que estaba previsto que en playas como Silgar, Panadeira, Canelas o Areas las torretas ya contasen con efectivos a partir del uno de junio, no ha podido ser así porque, tal y como señalaron desde el Concello, la interposición de un recurso tiene paralizado actualmente el proceso de adjudicación.

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Los nacionalistas critican al ejecutivo liderado por Telmo Martín que lleva a cabo una política "escurantista" y los anima a que indiquen a los vecinos y vecinas el momento en el que los socorristas estarán en las playas ya que, cuentan se trata de una "prestación moi importante, que garante a seguridade dos milleiros de bañistas que veñen aos nosos areais na tempada estival”

Desde el BNG lamentan que "eEstamos entrando na recta final da primeira quinquena do mes e o alcalde aínda non se pronunciou sobre este asunto”.

"Nefasta" gestión

El grupo liderado por Octavio González advierte que estas situaciones son el resultado de la "nefasta xestión" de Telmo Martín y critican que no es una "cuestión puntual".

“Sucedeu co novo contrato do lixo, no que finalmente o Concello se ve na obriga de asumir a prestación ante a falta de ofertas no concurso de licitación. E isto sen esquecer outros recursos lúdicos, como a explotación do surf na Lanzada”, señalan desde el BNG.

Los nacionalistas indican que esta no es la primera vez que las promesas del alcalde "caen en saco roto ou que falta á verdade". Es por ello que creen que un concello como Sanxenxo merece un alcalde y un equipo que trabaje "con seriedade e transparencia e garantea unha xestión áxil, especialmente cando falamos de adxudicar servizos de relevancia".