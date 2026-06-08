Voando nas Rías Baixas agota en minutos las plazas para la ruta en A Lanzada

Participantes en una edición anterior del programa de la Diputación

La Diputación agotó en minutos las 25 plazas para participar en el programa Voando nas Rías Baixas que tendrá lugar el domingo 21 de junio en los municipios de O Grove y Sanxenxo, concretamente en la playa de A Lanzada.

Esta actividad, que de nuevo contará con la colaboración de la asociación SEO/BirdLife, se trata de la tercera de las rutas ornitológicas organizadas por la entidad este año con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia, así como sobre la importancia de conservar el medio rural.

Los participantes en esta iniciativa tendrán la oportunidad, a través de telescopios y prismáticos, y manteniendo una distancia prudencial, podrán ver los nidos de la "píllara das dunas", un ave que se enfrente a un riesgo muy alto de extinción y que tiene A Lanzada como uno de sus últimos puntos de la provincia para la cría.

La ruta incluye el desplazamiento y la explicación de un guía que explicará, entre otras cosas, a los peligros que se enfrentan estos pájaros. Desde la Diputación recomiendan a las personas que participen que lleven ropa y calzado cómodo y recuerdan que pondrán a su disposición el material necesario para observar las aves sin molestarlas.

Próximas citas

El calendario de actividades Voando nas Rías Baixas continuará con una ruta por Cabo Udra que se celebrará el 13 de septiembre. La siguiente cita será el 11 de octubre en el 'Esteiro do Miño' en A Guarda y el 15 de noviembre visitará la desembocadura del río Lérez.

La última ruta será de nuevo en los concellos de Sanxenxo y O Grove, el 13 de octubre con un paseo por el Complexo Intermareal Umia-O Grove.