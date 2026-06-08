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Sanxenxo

Las calles Vidal Rocha, Castelao y Ramón Cabanillas en Sanxenxo, recuperan la circulación tras las obras

C. Hierro
08/06/2026 20:20
Resultado de los asfaltados en Sanxenxo
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Las calles Vidal Rocha, Castelao y Ramón Cabanillas, en Sanxenxo, recuperaron en el día de ayer la circulación de vehículos tras concluirse las labores de asfaltado y pintado.

Esta semana, señalan desde el Concello, los trabajos de mejora del pavimento se trasladarán a las vías Vigo y Lugo, así como al Camiño de Baltar y el tramo final del Paseo de Silgar, aquel que comprende desde la rotonda de Baltar hasta la calle Vigo.

Entre los días 15 y 18 de junio, detalla el gobierno local, está previsto que se actúe también en la recta de Baltar, desde la glorieta y el acceso a la calle Rafael Picó, en Portonovo. Además, en ese periodo trabajarán en un tramo de la circunvalación de Sanxenxo.

Por otro lado, las obras enmarcadas en la segunda fase para la renovación del empedrado del Paso de Silgar, en el tramo que comprende desde la calle Ourense a Rosalía de Castro, también acabaron tras colocarse 47.000 adoquines en más de un kilómetro y medio de camino.

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