La Diputación inicia las mejoras de la carretera entre Noalla y Aios con una inversión que supera el millón de euros

Visita de la diputada provincial Belén Cachafeiro a Sanxenxo

El inicio de las obras de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-9208 que une la parroquia de Noalla con Aios, en Sanxenxo, es inminente. Así, tal y como indicó la diputada provincial, Belén Cachafeiro, en la visita a la ubicación acompañada, entre otros, por el alcalde de la localidad, Telmo Martín y el concejal y también diputado provincial, Marcos Guisasola, ya está firmada el acta de comprobación de replanteo, por lo que los trabajos “están en condicións de comezar”.

La actuación prevista, que está adjudicada por cerca de 1,1 millones de euros financiados al 80% por la institución de Pontevedra y al 20% por el Concello de Sanxenxo, afecta a un trayecto de un kilómetro y tiene como objetivo la creación de un itinerario para peatones en el margen derecho de la carretera para mejorar las condiciones de seguridad de la vía.

En el proyecto también se incluye la rehabilitación total del firme para recuperar sus características funcionales y el acondicionamiento y mejora de los laterales de las parcelas con edificaciones similares. De la misma manera, las obras se centrarán en la mejora de la para de autobús, en la disposición de pasos de peatones sobreelevados y reductores de velocidad, así como en la ejecución de nuevas cunetas. Por último, también se renovará el alumbrado público, se llevará a cabo el soterramiento de la red y se incluirá más mobiliario urbano.

El plazo de ejecución previsto para todos estos trabajos es de nueve meses.

Desde la Diputación señalan que el proyecto se enmarca en la puesta de la entidad por la renovación de las infraestructuras provinciales que se ubican en Sanxenxo. Así, destacaron otras obras en el municipio, como son la mejora de la seguridad viaria en el margen derecho de la EP-9206 que une Portonovo y A Vichona.