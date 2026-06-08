Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El plan Concilia estival de Sanxenxo amplía sus servicios hasta el ocho de septiembre

Las actividades comienzan el 22 de este mes

C. Hierro
08/06/2026 18:56
Fachada concello de Sanxenxo
Fachada concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El plan Concilia, organizado por la concejalía de Educación para la época estival, presenta una cobertura mayor que años anteriores y alarga sus fechas desde el 22 de junio hasta el 8 de septiembre.

En total, los menores que se atenderán desde este servicio suman 704, habiéndose ofertado un total de 940 plazas tanto en las actividades que se llevarán a cabo en el colegio Telleiro de Noalla como A Florida, ubicado en el centro de Sanxenxo.

Las familias admitidas en el plan -que son prácticamente la totalidad de los que lo han solicitado, menos diecisiete que no presentaron la documentación o no cumplen los requisitos- pueden llevar a sus hijos o hijas en el horario que mejor les convenga, entre las ocho de la mañana y las 15:30 horas.

Como novedad este año, señalan desde el Concello, en la oferta se incluyeron ocho plazas destinadas a niños o niñas con necesidades de atención especial, de las que finalmente, se han cubierto cinco.

El plan Concilia, detalla el gobierno local, es un servicio de apoyo a las familiar en la temporada estival que, con los años, cuentan, se ha ido adaptando a las necesidades y, para ello, ha ampliado el horario, el número de centros o ha aumentado el periodo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620