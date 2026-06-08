El plan Concilia estival de Sanxenxo amplía sus servicios hasta el ocho de septiembre

Fachada concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El plan Concilia, organizado por la concejalía de Educación para la época estival, presenta una cobertura mayor que años anteriores y alarga sus fechas desde el 22 de junio hasta el 8 de septiembre.

En total, los menores que se atenderán desde este servicio suman 704, habiéndose ofertado un total de 940 plazas tanto en las actividades que se llevarán a cabo en el colegio Telleiro de Noalla como A Florida, ubicado en el centro de Sanxenxo.

Las familias admitidas en el plan -que son prácticamente la totalidad de los que lo han solicitado, menos diecisiete que no presentaron la documentación o no cumplen los requisitos- pueden llevar a sus hijos o hijas en el horario que mejor les convenga, entre las ocho de la mañana y las 15:30 horas.

Como novedad este año, señalan desde el Concello, en la oferta se incluyeron ocho plazas destinadas a niños o niñas con necesidades de atención especial, de las que finalmente, se han cubierto cinco.

El plan Concilia, detalla el gobierno local, es un servicio de apoyo a las familiar en la temporada estival que, con los años, cuentan, se ha ido adaptando a las necesidades y, para ello, ha ampliado el horario, el número de centros o ha aumentado el periodo.