El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, propone a Sandra Piñeiro como Cebola de Ouro

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, con Sandra Piñeiro y José Luis Martínez

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, propone a Sandra Piñeiro, nacida en Sanxenxo pero actualmente concejala en el Ayuntamiento de Ayora, como próxima Cebola de Ouro, galardones que está previsto que se entreguen el 4 de septiembre.

Esta proposición del regidor llega tras haber recibido tanto a ella como a su compañero en el ayuntamiento, José Luis Martínez, después de que este recorriera en bicicleta más de 1.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, la distancia que separa su localidad valenciana de Sanxenxo.

Esta iniciativa llevada a cabo por Martínez tuvo por objetivo apoyar a Piñeiro tras haber sido diagnosticada con un cáncer. Con este trayecto, el vecino de Ayora ha conseguido recaudar dinero que irá destinado íntegramente a la investigación contra el cáncer. Es por ello que, Martín, también anima a los vecinos y vecinas de la localidad, a que hagan un donativo a favor de esta causa solidaria.