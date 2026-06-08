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Sanxenxo

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, propone a Sandra Piñeiro como Cebola de Ouro

C. Hierro
08/06/2026 21:21
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, con Sandra Piñeiro y José Luis Martínez
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, con Sandra Piñeiro y José Luis Martínez
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El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, propone a Sandra Piñeiro, nacida en Sanxenxo pero actualmente concejala en el Ayuntamiento de Ayora, como próxima Cebola de Ouro, galardones que está previsto que se entreguen el 4 de septiembre.

Esta proposición del regidor llega tras haber recibido tanto a ella como a su compañero en el ayuntamiento, José Luis Martínez, después de que este recorriera en bicicleta más de 1.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, la distancia que separa su localidad valenciana de Sanxenxo.

Esta iniciativa llevada a cabo por Martínez tuvo por objetivo apoyar a Piñeiro tras haber sido diagnosticada con un cáncer. Con este trayecto, el vecino de Ayora ha conseguido recaudar dinero que irá destinado íntegramente a la investigación contra el cáncer. Es por ello que, Martín, también anima a los vecinos y vecinas de la localidad, a que hagan un donativo a favor de esta causa solidaria.

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