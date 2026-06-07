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Sanxenxo

Sanxenxo termina hoy los asfaltados de Vidal Rocha, Castelao y Cabanillas, que recuperan la circulación

A. Louro
07/06/2026 05:08
Estado de la calle Vidal Rocha
Estado de la calle Vidal Rocha
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Sanxenxo concluye durante la jornada de hoy los primeros trabajos de asfaltado y pintado de las tres primeras calles —Vidal Rocha, Castelao y Ramón Cabanillas— en las que recupera la circulación del tráfico rodado.

A partir de mañana y hasta el viernes 12 están previstas nuevas actuaciones de pavimentación y refuerzo del firme en las calles Vigo, Lugo, camino de Baltar y el tramo final del paseo Silgar, desde la rotonda de Baltar hasta la Calle Vigo. Una campaña de asfaltados que concluirá del 15 al 18 de junio en la recta de Baltar, entre la rotonda del mismo nombre y la que da acceso a la calle Rafael Picó de Portonovo, además, de un tramo de la circunvalación de Sanxenxo. Por otro lado, han concluido los trabajos de la segunda fase del adoquinado de Silgar, entre la Rúa Ourense y Rosalía de Castro.

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