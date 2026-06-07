Los primeros grupos visitan el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas en Pazo de Quintáns

Las Mulleres Rurais Emilia Pardo Bazán en el espacio Concello

El Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicando en el Pazo de Quintáns, recibió la pasada semana a las primeras visitantes desde su inauguración en el mes de diciembre.

Uno de los primeros grupos en acudir fueron las Mulleres Rurais Emilia Pardo Bazán, quienes pudieron conocer de primera mano este espacio dedicado a la promoción de la tradición culinaria y de los productos del territorio, siendo esta una excelente oportunidad para descubrir la riqueza gastronómica de las Rías Baixas y la historia de un enclave singular como es el Pazo de Quintáns, ubicando en Noalla.

El centro ofrece visitas guiadas para grupos con inscripción previa a través del teléfono 986 720 285 o el correo electrónico pazodequintans@turismodesanxenxo.com. Las excursiones están disponibles para grupos de entre 10 a 30 personas, los jueves a las 11 horas y los viernes a las 17 horas.

Las nuevas instalaciones están formadas por dos edificios. El primero de ellos –lo que era anteriormente el pazo–, está dividido en dos zonas: “A Cantina” que albergará próximamente las dependencias de la concellería de Turismo y el museo. Y el segundo, la nueva construcción denominada “As Salinas”, una zona abierta diseñada para acoger todo tipo de eventos.

Durante la inauguración, a la que acudieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el alcalde, Telmo Martín, el presidente de la Diputación, Luis López, y otras autoridades, el primero señaló que el espacio es el “expoñente perfecto de Galicia Calidade”.