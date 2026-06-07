La Diputación abre el plazo para participar en la ruta ornitológica Voando nas Rías Baixas en A Lanzada

Una imagen de archivo de una actividad ornitológica DA

La Diputación de Pontevedra abre mañana, lunes 8, el plazo para participar en la ruta ornitológica Voando nas Rías Baixas, que tendrá lugar el domingo 21 en la playa de A Lanzada, en colaboración con SEO/BirdLife.

En total se ofertarán 25 plazas y los participantes podrán ver, a través de telescopios y prismáticos, los nidos, protegidos con jaulas y balizas, y las familias de chorlitejos con sus crías. Además, también se explicarán los problemas a los que se enfrenta cada año esta ave protegida para reproducirse con éxito en los arenales.

Los participantes estarán acompañados por dos guías de ornitología y la ruta incluye el traslado en autobús, una guía de aves, prismáticos y dos telescopios.