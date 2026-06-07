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Sanxenxo

La Diputación abre el plazo para participar en la ruta ornitológica Voando nas Rías Baixas en A Lanzada

A. Louro
07/06/2026 05:12
Una imagen de archivo de una actividad ornitológica
DA
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La Diputación de Pontevedra abre mañana, lunes 8, el plazo para participar en la ruta ornitológica Voando nas Rías Baixas, que tendrá lugar el domingo 21 en la playa de A Lanzada, en colaboración con SEO/BirdLife.

En total se ofertarán 25 plazas y los participantes podrán ver, a través de telescopios y prismáticos, los nidos, protegidos con jaulas y balizas, y las familias de chorlitejos con sus crías. Además, también se explicarán los problemas a los que se enfrenta cada año esta ave protegida para reproducirse con éxito en los arenales.

Los participantes estarán acompañados por dos guías de ornitología y la ruta incluye el traslado en autobús, una guía de aves, prismáticos y dos telescopios.  

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