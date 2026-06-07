El colegio de Portonovo le da vida a los objetos y abre una exposición

Exposición del proyecto escolar del CEIP Portonovo

La comunidad educativa del CEIP de Portonovo pone el cierre a este curso con una muestra que recoge todos los trabajos que el alumnado de los diferentes niveles fue haciendo a lo largo del año.

El proyecto del centro y, por tanto, sobre el tema que versaron las diferentes actividades y trabajos organizados, fue ‘A vida secreta dos obxectos’. A partir de esta premisa, cada clase escogió un elemento y lo estudiaron al detalle descubriendo todas sus peculiaridades y los pormenores de su historia. Entre los objetos escogidos y, por tanto, analizados por los niños y niñas y sus profesores, se encuentran la cámara de fotos, la cafetera, el reloj o, también, el espantapájaros.

La muestra, que está compuesta por nueve salas dedicadas cada una de ellas a un elemento, está abierta a todas las familias para que puedan conocer, de cerca, los trabajos que durante el año académico fueron haciendo los menores.

Desde el centro escolar detallan que llevar a cabo esta exposición es poner “o peche final” a un proyecto que, señalan, es muy diferente a lo que se suele hacer o ver en los colegios.

La personas interesadas en acudir a esta exposición podrán hacerlo tanto el lunes como el martes de la próxima semana en el horario del centro escolar.