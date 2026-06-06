Solicitan incluir la balaustrada de Silgar en el Catálogo do Patrimonio y parar las obras de modo cautelar

Imagen de archivo de una de las concentraciones vecinales Gonzalo Salgado

La plataforma vecinal ‘SOS Balaustrada’ registró el pasado viernes ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta una solicitud para que este elemento de cantería tradicional se incluya en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. La entidad defiende esta adhesión por el “notable valor etnológico, identitario y paisajístico” de este elemento, “un hito visual que lleva más de medio siglo configurando la fachada marítima urbana de la villa y formando parte de la memoria colectiva de generaciones de vecinos y visitantes”.

En el escrito presentado, la plataforma solicita a la Administración autonómica la incoación inmediata del expediente de catalogación y, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, la aplicación de una medida cautelar de suspensión de cualquier obra, proyecto o intervención municipal que implique la modificación, desmontaje o adición de elementos ajenos a la estructura original de granito.

En este sentido, el colectivo denuncia que el actual proyecto de reforma del tramo final del paseo contempla una “alteración sustancial” de la estructura por la incorporación de elementos de acero inoxidable, que define como un “atentado estético e identitario”: “No estamos en contra de la seguridad ni de la mejora del paseo; estamos en contra de que se borre nuestra identidad cuando existen soluciones técnicas de altura que respetan la piedra tradicional”, apuntan desde la plataforma.

Cabe destacar que el alcalde, Telmo Martín, explicó que las obras se limitarán a ajustar la baranda a la normativa vigente que exige que, en zonas en la que la altura de la caída supere los seis metros, la barandilla debe tener, al menos, una altura de 1,10 metros. Así, para ello, se contempla añadir una estructura de acero inoxidable que, además de reducir los huecos que hay actualmente entre los postes de piedra, también permitirá subir la elevación total de la barandilla.

Las obras incluyen además la ampliación de una plataforma única para mejorar la seguridad vial en la zona y cambiar el pavimento en los últimos 120 metros del paseo —los más cercanos al Hotel Gran Talaso— debido a que se encuentra en muy mal estado.

Recogida de firmas

En cualquier caso, desde la plataforma vecinal indican que la iniciativa para esta catalogación y la paralización de las obras viene respaldada “por una por una intensa movilización ciudadana que ya se deja notar en las calles y en las redes sociales, donde la plataforma ha sumado decenas de apoyos en sus primeros días de actividad”.

De forma paralela al trámite ante la Xunta, ‘SOS Balaustrada’ ha activado una campaña física de recogida de firmas en diversos comercios y locales de hostelería colaboradores de Sanxenxo para respaldar este expediente.