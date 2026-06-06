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Sanxenxo

La Feria de Medio Ambiente reúne a expertos, empresas y ciudadanía en torno a la sostenibilidad en Sanxenxo

A. Louro
06/06/2026 21:09
El alcalde, Telmo Martín, participó en la jornada | Cedida
El alcalde, Telmo Martín, participó en la jornada
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La Praza dos Barcos acogió esta mañana la segunda edición de la Feria de Medio Ambiente, centrada en los efectos globales del cambio climático, la mitigación de sus efectos y la aceleración de la acción climática real.

La iniciativa incluyó diferentes actividades divulgativas, talleres y campañas de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades. Entre ellos, un obradoiro sobre fauna silvestre y el aprovechamiento sostenible de las plantas, entre los que destacan el estampado de bolsas de algodón con hojas, o para conocer el uso de las diferentes especies aromáticas y medicinales. Además, entre los participantes destacaron entidades como Espina & Delfín, Sogama o Ecovidrio, que encabezó una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio.

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