La Feria de Medio Ambiente reúne a expertos, empresas y ciudadanía en torno a la sostenibilidad en Sanxenxo

El alcalde, Telmo Martín, participó en la jornada Cedida

La Praza dos Barcos acogió esta mañana la segunda edición de la Feria de Medio Ambiente, centrada en los efectos globales del cambio climático, la mitigación de sus efectos y la aceleración de la acción climática real.

La iniciativa incluyó diferentes actividades divulgativas, talleres y campañas de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades. Entre ellos, un obradoiro sobre fauna silvestre y el aprovechamiento sostenible de las plantas, entre los que destacan el estampado de bolsas de algodón con hojas, o para conocer el uso de las diferentes especies aromáticas y medicinales. Además, entre los participantes destacaron entidades como Espina & Delfín, Sogama o Ecovidrio, que encabezó una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio.