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Sanxenxo

Sanxenxo se prepara para el verano: “Todas as obras estarán rematadas o 29 de xuño”

C. Hierro
05/06/2026 21:06
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Estado de las obras del Paso de Silgar de Sanxenxo
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Una de las zonas más visitadas de Sanxenxo, el Paseo de Silgar y sus alrededores, se encuentra actualmente en obras para llevar a cabo la segunda fase del proyecto plataforma única en este entorno. La actuación afecta al tráfico rodado y, por supuesto, a las vistas y la comodidad de paso de los vecinos y vecinas y de los visitantes que comienzan a llegar a la villa para disfrutar de la temporada estival.

Para generar las menores molestias el Concello ha ideado un plan de tráfico alternativo que incluye el doble sentido en los viales adyacentes o la modificación del sentido actual de la Rúa Vigo.

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Obras en la parte final del Paseo de Silgar en Sanxenxo
D.A.

A las obras del Paseo de Silgar se le unen los asfaltados en la calle Luis Vidal Roche, Castelao, Ramón Cabanillas, Vigo o Camiño de Baltar.

A pesar de que son muchas las actuaciones que están en marcha, el alcalde de Sanxenxo, está convencido de que todas las obras estarán a tiempo antes del verano. “As obras termínanse todas o 29 de xuño. Ese luns xa non haberá ninguha obra en Sanxenxo que poida perxudicar aos visitantes, veciños ou traballadores que estean aquí”, declaró el alcalde de la localidad, Telmo Martín. Y añadió que para el verano, el estado de cualquier punto del municipio "será de revista".

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