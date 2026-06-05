Piden cuatro años de prisión para un hombre por un delito de abuso sexual con menores en Sanxenxo

Juzgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía de Pontevedra pide cuatro años de prisión para un hombre por un presunto delito de abuso sexual con menores de 16 años ocurrido en el mes de agosto del 2021.

El Ministerio Fiscal solicita además la inhabilitación del varón para ejercer un cargo o empleo público durante seis años así como para desempeñar cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad durante nueve años.

La pena también incluye una medida de libertad vigilada que le prohibirá que durante diez años acuda a Sanxenxo o a Portonovo, se aproxime a la víctima cualquiera que sea el lugar en el que ésta se encuentre o que frecuente, así como a su domicilio o su lugar de trabajo. En todos estos casos, señalan, se deberá mantener al menos a 500 metros de distancia. Otra de las medidas que solicitan desde Fiscalía para este hombre es la imposibilidad de poder comunicarse con la víctima a través de cualquier medio, ya sea de manera directa o indirecta.

La documentación también indica que el procesado deberá indemnizar a la menor a razón de quince euros al día durante veinte meses. Esto se traduce en una remuneración a la víctima de 3.000 euros.